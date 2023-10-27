Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Al Fateh'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Raed - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Raed - Al Fateh maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Raed ile Al Fateh 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Raed - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Raed - Al Fateh 27 Ekim Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.