Nottingham Forest - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Luton Town'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nottingham Forest - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTİNGHAM FOREST - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Luton Town maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.