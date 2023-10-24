Bölgesel Amatör Lig'de 12. Grup'un 7. haftasında Perşembespor ile Çarşambaspor karşı karşıya gelecek. Takım isimleri nedeniyle mücadele, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki; Perşembespor - Çarşambaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Bölgesel Amatör Lig'de Grup 12'de 2 hafta geride kaldı. Ligin 7. haftasında ise Perşembespor ile Çarşambaspor kozlarını paylaşacak. Bu maç sosyal medyada takımların adları nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar...

Çarşambaspor ne yaptı?

Çarşambaspor ligin ilk 2 haftasında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 1 puan topladı.

Perşembespor ne yaptı?

Perşembespor ise ligin ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı.

PERŞEMBESPOR - ÇARŞAMBASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amatör Lig'de oynanacak Perşembespor - Çarşambaspor maçı, ligin 7. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.