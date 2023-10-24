Birmingham Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Championship
İngiltere Championship'in 13. haftasında Birmingham sahasında Hull City'i konuk edecek. Ev sahibi ekip kazanıp play-off kotasına girmek isterken, konuk takım da 4 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Peki; Birmingham-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2023- 23:34 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023- 23:34
İngiltere Championship'te Birmingham sahasında Hull City'i ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri sıkça aratılıyor.
BIRMINGHAM - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Birmingham'ın sahasında Hull City'i ağırlayacağı maç 25 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.