Sevilla - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Sevilla - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Sevilla ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Sevilla'nın ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele öncesi futbolseverler, "Sevilla - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 10:11