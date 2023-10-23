Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi

Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.Al Nassr sahasında Al Duhail'i konuk edecek. Ronaldo ve Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr'ın mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.10.2023- 10:11