Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.Al Nassr sahasında Al Duhail'i konuk edecek. Ronaldo ve Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr'ın mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.Al Nassr sahasında Al Duhail'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AL NASSR - AL DUHAIL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Nassr - Al Duhail maçı 24 Ekim Salı günü saat 21.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.