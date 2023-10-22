Las Palmas - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Las Palmas sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Las Palmas - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Las Palmas ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Las Palmas - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Rayo Vallecano maçı 22 Ekim Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.