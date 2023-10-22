Girona - Almeira maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Girona sahasında Almeira'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Girona - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Girona ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Girona - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Almeira maçı 22 Ekim Pazar günü saat 17:15'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.