İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool sahasında ezeli rakibi Everton'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar 2-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 75. (p) ve 90+7. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti. Ayrıca konuk takımda 37. dakikada Ashley Young, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Liverpool 20 puana yükseldi. Everton ise 7 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Everton ise deplasmanda West Ham United'a konuk olacak.