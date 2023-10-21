Haberler Futbol Haberleri Arsenal 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

Arsenal 2-2 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE İngiltere Premier Lig'de Arsenal 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 21 yaptı. Chelsea ise puanını 12'e yükseltti. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 21:38









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İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi.



Mavilerin 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Arsenal pes etmedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Cole Palmer ve 48. dakikada Mykhailo Mudryk'i kaydetti.



Arsenal'ın golleri ise 77. dakikada Declan Rice ve 85. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.



Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 21 yaptı. Chelsea ise puanını 12'e yükseltti.



Chelsea, gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Arsenal ise sahasında Sheffield United'ı konuk edecek.