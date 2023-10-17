Kazakistan deplasmanda kazandı!
Fagioli'ye şok! Bahis skandalı...
Cantona'dan Filistin'e destek mesajı!
Muna Filminin Konusu ne? Muna oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Pana engelini rahat geçti! F.Bahçe Pana engelini rahat geçti! 22:02
Erden Timur A Spor'da | CANLI Erden Timur A Spor'da | CANLI 21:00
Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması! Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması! 18:13
İtalyan devi F.Bahçeli 2 yıldızın peşinde! İtalyan devi F.Bahçeli 2 yıldızın peşinde! 16:56
Pepe: 9 ve 10 numarada... Pepe: 9 ve 10 numarada... 16:50
G.Saray'dan Beşiktaş'ta transfer çalımı... G.Saray'dan Beşiktaş'ta transfer çalımı... 15:42
Daha Eski
Ergün'den Zaniolo sözleri: Premier Lig... Ergün'den Zaniolo sözleri: Premier Lig... 15:13
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! 14:22
G.Saray'da derbi hazırlıkları! G.Saray'da derbi hazırlıkları! 13:33
G.Saray - Beşiktaş derbisinde favori kim? G.Saray - Beşiktaş derbisinde favori kim? 12:59
Buruk'un derbi istatistiği dikkat çekti! Buruk'un derbi istatistiği dikkat çekti! 11:37
Buruk 18'lik yeteneğin peşinde Buruk 18'lik yeteneğin peşinde 10:35
SON DAKİKA