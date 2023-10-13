2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu 7. maçında Portekiz sahasında Slovakya'yla karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile geçerken golleri 18. dakikada Gonçalo Ramos ve 29'da penaltıdan Cristiano Ronaldo attı.
Portekiz Milli Takımı'nda 124. golünü atan Ronaldo penaltı vuruşu öncesinde besmele çekti. Penaltı golü öncesi "Bismillah" diyen Ronaldo'nun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
🇵🇹 Cristiano Ronaldo, penaltıyı atmadan önce: "Bismillah, Bismillah"pic.twitter.com/s4h4m3xbXc— Fotomaç (@fotomac) October 13, 2023