Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sapanca Gençlikspor ve Talasgücü Belediyespor, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Sapanca Gençlikspor ile Talasgücü Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAPANCA GENÇLİKSPOR - TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.