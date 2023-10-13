Danimarka - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Danimarka - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka sahasında Kazakistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Danimarka - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2023- 12:41