2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri J Grubu karşılaşmasında Bosna Herkes ile Portekiz, Bilino Polje Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko ve Halil Umut Meler arasında gerginlik! O anlar maça damga vurdu
Son dakika spor haberleri: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri karşılaşmasında Bosna Hersek sahasında Portekiz'i konuk etti. Mücadeleyi Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Karşılaşma boyunca Fenerbahçeli Edin Dzeko ve ve Meler arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. İşte o anlar...
PORTEKİZ İLK YARIDA FARKA GİTTİ
Konuk ekip beşinci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden 25 dakika sonra bu kez Bruno Fernandes topu filelere gönderdi: 3-0.
32. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle 4-0 öne geçen Portekiz, 41. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Portekiz deplasmanda Bosna Hersek'i 5-0 ile geçti.