PORTEKİZ İLK YARIDA FARKA GİTTİ

Konuk ekip beşinci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden 25 dakika sonra bu kez Bruno Fernandes topu filelere gönderdi: 3-0.