EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn sahasında Bosna-Hersek'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lihtenştayn - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lihtenştayn - Bosna-Hersek maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn sahasında Bosna-Hersek'i konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Bosna-Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - BOSNA-HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Bosna-Hersek maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.