İzlanda - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İzlanda - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İzlanda sahasında Lüksemburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İzlanda - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 12:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023- 12:11