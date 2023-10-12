EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avusturya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Avusturya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Avusturya sahasında Belçika'yı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Avusturya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Belçika maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.