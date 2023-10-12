Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'mız ile Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Milli Takım maçı heyecanla bekleniyor. Montella yönetimindeki, A Milli Takım, kazanarak liderliğe yükselmek istiyor. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, D grubunda deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Milli takım maçı ne zaman, Hırvatistan Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan Türkiye milli maçı şifresiz mi?



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🕙HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'a konuk olacak. Kritik mücadele TRT 1 📺 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak. 12 Ekim Perşembe günü oynanacak Milli maç 🕙 21:45'te başlayacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA ve FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

Galler-Türkiye: 21 Kasım 2023

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