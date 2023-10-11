Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk sahasında Çekya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2023- 14:33