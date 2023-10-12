EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.Estonya ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estonya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Estonya sahasında Azerbaycan'ı konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Estonya - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESTONYA AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estonya - Azerbaycan maçı 13 Ekim Cuma günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.