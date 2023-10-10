Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kırklarelispor sahasında Çorluspor 1947 ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Kırklarelispor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı 10 Ekim Salı günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.