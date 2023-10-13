Hollanda, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu 6. maçında sahasında Fransa ile kozlarını paylaşıyor. Dev maçın tüm detayları haberimizde...
HOLLANDA - FRANSA İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Geertruida, van Dijk, Nathan Ake, Dumfries, Reijnders, de Roon, Veerman, Hartman, Simons, Weghorst.
Fransa: Maignan, Clauss, Konate, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Coman, Griezmann, Mbappe, Kolo Muani.
HOLLANDA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Fransa maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te başladı. Dev maç S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.