UEFA, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceğini duyurdu.

Açıklamadan sonra İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yapılacak olan ortaklık için önemli ifadeler kullandı.

Gravina, "Uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz birlikte. En iyi şekilde hazırlandık. İki dost ve Akdeniz ülkesi bu turnuvayı birlikte yapacak. Tüm Avrupa için güzel bir turnuva olacak. İtalya da uzun bir sürenin ardından bir turnuvayı düzenleyecek. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz." dedi.

"İKİ AYRI GÜÇLÜ VE ZENGİN TOPLUMUN..."

Türkiye ile ortaklıklarıyla ilgili konuşan Gravina, "Bu ortaklık kendiliğinden ve zamanla oluştu. İki ayrı güçlü ve zengin toplumun, bu önemli etkinlikte ev sahipliği yapmasına karar verdik. Turnuvayı da ortak olarak aldığımız için ayrıca mutluyum. Yarından itibaren hazırlıklara ve çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.