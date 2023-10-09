Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Arda Güler, Avrupa devlerinin radarına girmişti.
Son dakika: Arda Güler'in dönüş tarihi belli oldu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Real Madrid'de transfer olduktan sonra bir türlü sakatlığını atlatamayan Arda Güler için sevindiren haber geldi. İşte milli yıldızın dönüş tarihi...
Adı uzun süre Barcelona ile anılan genç yıldızın yeni durağı Real Madrid oldu.
Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı.