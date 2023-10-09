Milan'da Olivier Giroud haftanın takımında! Bu sefer kaleci olarak

Son dakika spor haberi: Milan'ın yıldız futbolcusu Olivier Giroud, İtalya Serie A'da haftanın takımına kaleci olarak girdi. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın yedinci haftasında Milan deplasmanda milli oyuncu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa'ya konuk oldu. Milan tarihi maçı 1-0 kazanarak zirveye yükselirken Olivier Giroud kaleye geçti.

90+9'DA GIROUD KALEYE GEÇTİ

Karşılaşmada dakikalar 90+9'u gösterdiğinde Milan savunmasının arkasına gönderilen topu ceza sahası dışına çıkan kaleci Maignan uzaklaştırmak istedi. Bu esnada rakibine sert bir müdahalede bulunan Fransız kaleci oyundan atıldı. Değişiklik haklarını kullanan Milan'da kaleye tecrübeli yıldız Olivier Giroud geçti.

Fransız forvetin performansı haftanın takımına girmeye yetti. Ama Giroud bu sefer haftanın takımına kaleci olarak seçildi.