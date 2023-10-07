Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Sevilla sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Rayo Vallecano maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.