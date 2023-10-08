Rennes 1-3 PSG | MAÇ SONUCU - ÖZET (Bertuğ Yıldırım oyuna sonradan girdi)
Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım'ın 71. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Rennes kendi sahasında PSG'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte PSG puanını 15'e yükseltirken, Rennes 11 puanda kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2023- 00:08
Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım'ın 71. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada PSG, Rennes'i 3-1 mağlup etti.
PSG'nin golleri 32. dakikada Vitinha, 36. dakikada Achraf Hakimi ve 58. dakikada Randal Kolo Muani'den geldi.
Ev sahibi Rennes'in tek golünü ise 56. dakikada Amine Gouiri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG puanını 15'e yükseltirken, Rennes 11 puanda kaldı.