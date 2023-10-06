Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad sahasında Al Ahli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad - Al Ahli maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad ile Al Ahli 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Ahli 6 Ekim Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad

Grohe; Felipe, Kadesh, Hawsawi; Al-Olayan, Coronado, Fabinho, Kante, Shangeeti; Romarinho, Hamdallah

Al Ahli

Mendy; Majrashi, Ibanez, Al-Hindi, Balobaid; Veiga, Al-Majhad, Kessie; Mahrez, Firmino, Saint-Maximin