Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Marsilya, sahasında Le Havre'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Olympique Marsilya sahasında Le Havre'ı ağırladı. Maça iyi başlayan ev sahibi takım, 18'de Sangante'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, takımını 2-0 öne geçirdi. Le Havre forması giyen Rassoul Ndiaye, 40. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve ilk yarı Marsilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Olympique Marsilya, mücadelenin ikinci yarısında rahat bir oyun sergilerken 84. dakikada Ismaila Sarr maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonucun ardından Marsilya puanını 12'ye yükseltirken Le Havre ise 9 puanda kaldı.