Haberler Futbol Haberleri Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU - ÖZET

Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU - ÖZET İspanya La Liga'da 9. hafta maçında Atletico Madrid evinde Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Madrid puanını 19'a yükseltti. Real Sociedad ise 15 puanda kaldı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 19:41









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La Liga 9. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı.



Madrid ekibi rakibini 2-1 devirdi.



Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Lino, 89. dakikada Griezmann'dan geldi. Sociedad'ın golünü 73. dakikada Mikel Oyarzabal attı.



Bu sonuçla Madrid puanını 19'a yükseltti. Real Sociedad ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo ile karşılaşacak. Real Sociedad ise Mallorca'yı konuk edecek.