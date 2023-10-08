Atletico Madrid 2-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU - ÖZET
İspanya La Liga'da 9. hafta maçında Atletico Madrid evinde Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Madrid puanını 19'a yükseltti. Real Sociedad ise 15 puanda kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 19:41
Madrid ekibi rakibini 2-1 devirdi.
Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Lino, 89. dakikada Griezmann'dan geldi. Sociedad'ın golünü 73. dakikada Mikel Oyarzabal attı.
Bu sonuçla Madrid puanını 19'a yükseltti. Real Sociedad ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo ile karşılaşacak. Real Sociedad ise Mallorca'yı konuk edecek.