Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Eintracht Frankfurt sahasında Heidenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Heidenheim maçı 8 Ekim Pazar günü saat 20:30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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