Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Bayern Münih sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Freiburg maçı 8 Ekim Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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