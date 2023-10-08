Bayern Münih 3-0 Freiburg | MAÇ SONUCU - ÖZET
Bundesliga'da haftanın kritik maçında Bayern Münih sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 85. dakikalarda Kingsley Coman, 25. dakikada Leroy Sane attı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 20:37
Ev sahibi ekip rakibini 3-0'la geçti.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 85. dakikalarda Kingsley Coman, 25. dakikada Leroy Sane attı.
Bu sonuçla Bayern puanını 17'ye çıkardı. Freiburg ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Mainz'e konuk olacak. Freiburg, Bochum'u ağırlayacak.