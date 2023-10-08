Haberler Futbol Haberleri Bayern Münih 3-0 Freiburg | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bayern Münih 3-0 Freiburg | MAÇ SONUCU - ÖZET Bundesliga'da haftanın kritik maçında Bayern Münih sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 85. dakikalarda Kingsley Coman, 25. dakikada Leroy Sane attı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 20:37









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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, sahasında Freiburg ile karşılaştı.



Ev sahibi ekip rakibini 3-0'la geçti.



Bayern'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 85. dakikalarda Kingsley Coman, 25. dakikada Leroy Sane attı.



Bu sonuçla Bayern puanını 17'ye çıkardı. Freiburg ise 10 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Mainz'e konuk olacak. Freiburg, Bochum'u ağırlayacak.