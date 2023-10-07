Genoa - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Genoa - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Genoa sahasında Milan'ı konuk edecek. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Genoa - Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023- 12:12