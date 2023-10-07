Al-Akhdood - Al-Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Al-Akhdood - Al-Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Al-Akhdood sahasında Al-Hilal ile kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Al-Akhdood - Al-Hilal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2023- 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023- 10:11