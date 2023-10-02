Premier League devi Manchester United'daki ilk Türk oyuncu Altay Bayındır beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
Altay Bayındır'dan Galatasaray ve Livakovic sözleri!
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altay, Galatasaray ve Livakovic hakkında konuştu. İşte son detaylar...
Premier League devi Manchester United'daki ilk Türk oyuncu Altay Bayındır beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.
İŞTE ALTAY'IN SÖZLERİ:
Hayatta bazen bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Her ne kadar başarılı olmak için uğraş da verseniz o başarıyı elde edemiyorsunuz. Başkan iyi niyetli, zor bir durumun sıkıntılı sürecin mücadelesi devam ettiği sürece sonu her zaman mutluluk olur diye düşünüyorum.
Bazen bazı yanlış kararlar olmuş olabilir. Bazen bazı yanlış değişiklikler olmuş olabilir.