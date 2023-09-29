Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Samsunspor ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda bir anlaşma yok, ilerleyen günlerde belli olur." dedi.

Trendyol Süper Lig'de Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Samsunspor'da gündemde yer alan isimlerden Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Samsunspor'la görüştüğünü ancak henüz herhangi bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Çalımbay açıklamasında, "Samsunspor ile görüştük ve fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda bir anlaşma yok, ilerleyen günlerde belli olur." dedi.

Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig'de Sivasspor'u çalıştırmıştı.

Samsunspor'un konuğu Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ligin ilk 6 haftalık periyodunda ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan alabilen Samsun ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Ligde son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması nedeniyle kırmızı-beyazlılarda Gaziantep FK maçında takımın başında antrenör Emre Bayraktar sahaya çıkacak.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Marc Bola, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.