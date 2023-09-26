Al Kholood - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Al Kholood sahasında Al Ittihad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Kholood - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Kholood - Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Al Kholood ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Kholood - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHOLOOD - AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Kholood - Al Ittihad maçı 26 Eylül Salı günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.