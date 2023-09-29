İspanya La Liga'nın dev kulüplerinden Real Madrid'de kriz yaşanıyor. Başkent ekibinde Toni Kroos ve Luka Modric yedek kulübesinde oturmak istemiyor.

ROLLERİNDEN MEMNUN DEĞİLLER

The Athletic'in haberine göre Luka Modric ve Toni Kroos'un bu sezon Real Madrid'de kendilerine verilen rollerden memnun olmadıkları ifade edildi.

Yeni sezondan itirbaren sadece Atletico Madrid karşısında maça birlikte ilk 11'de başlayan yıldız isimlerin halen üst seviyede futbol oynayabileceklerine inandıkları ve ilk 11'de yer almak istedikleri ifade edildi.

YAŞ KRİZİ DE BAŞLADI

Toni Kroos ve Luka Modric'in yaşları ile ilgili yorumlardan rahatsız oldukları da söylendi.

Toni Kroos'un 33, Luka Modric ise 38 yaşında.