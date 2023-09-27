Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

La Liga'nın 7. haftasında Athletic Bilbao sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Athletic Bilbao - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Athletic Bilbao ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Getafe maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO - GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao

Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Garcia; I. Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

Getafe

Soria; Suarez, Mitrovic; Alderete, Rico; Carmona, Maksimovic, Djene, Alena; Latasa, Mayoral