Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica sahasında Porto'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Porto 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Porto maçı 29 Eylül Cuma günü saat 22:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.