İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli sahasında Udinese ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıkış yakalamak isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Napoli - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Udinese maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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NAPOLI - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca