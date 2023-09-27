İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio sahasında Torino ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip çıkış yakalamak isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Lazio - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Torino maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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LAZIO - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Torino

V Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Zapata, Radonjic