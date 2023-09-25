Haberler Futbol Haberleri Tottenham Luka Voskovic ile sözleşme imzaladı

Tottenham Luka Voskovic ile sözleşme imzaladı Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geleceğin yıldızı olarak görülen 16 yaşındaki Hırvat stoper Luka Voskovic ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 16:13









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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geleceğe yönelik flaş bir transfer yaptı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Hajduk Split forması giyen 16 yaşındaki Hırvat stoper Luka Voskovic ile resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada Vuskovic'in 2025 yılında takıma katılacağı açıklanırken, genç oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.



Oyuncu için Hajduk Split'e ödenecek bonservis bedeli için ise açıklama yapılmadı.