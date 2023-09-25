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İngiltere'de Erol Bulut fırtınası! Cardiff... Son dakika spor haberleri: Ülkemizde son olarak Gaziantep FK'de görev yapan Erol Bulut, Cardiff City ile inanılmaz bir çıkışa imza attı. Bulut, Son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Cardiff City, 7. sıraya yükseldi. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2023- 15:35









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Gaziantep FK'den ayrılarak Cardiff City'nin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, İngiliz ekibine 2017-2018 sezonundan bu yana en parlak başlangıcı yaşattı. Son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Cardiff City, 7. sıraya yükseldi.



Bulut'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Cardiff City, Championship'in 8. haftasında deplasmanda Sunderland'i 1-0 mağlup ederek galibiyetle döndü. Mark McGuinness'ın 87. dakikadaki golü, İngiliz ekibini üst üste 3. galibiyetine taşıdı.



Bu sonuçla birlikte Cardiff City, son 5 maçında 4 galibiyet alarak puanını 13'e yükseltti ve 7. sıraya yerleşti.



6 yıl sonra sezona en iyi başlangıcı yapan Bulut'un yönetimindeki takım, İngiliz medyası tarafından Premier Lig'e yükselme yolunda önemli takımlardan biri olarak da gösterildi.