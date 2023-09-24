Marcus Rashford trafik kazası geçirdi
Manchester United'ın Burnley'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi. İşte son detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2023- 13:38
RASHFORD KAZA YAPTI
Önceki akşam Burnley'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.