Haberler Futbol Haberleri Marcus Rashford trafik kazası geçirdi

Marcus Rashford trafik kazası geçirdi Manchester United'ın Burnley'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi. İşte son detaylar... Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 13:38









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Jadon Sancho, Antony gibi yıldız oyuncularının saha dışı olaylarla gündeme gelmesinden müzdarip olan Manchester United'a bir kötü haber daha geldi.



RASHFORD KAZA YAPTI



Önceki akşam Burnley'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.



SAĞLIK DURUMU İYİ



Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.