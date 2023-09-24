Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli sahasında Inter'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Empoli - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Empoli ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMPOLI - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Empoli - Inter maçı 24 Eylül Pazar günü saat 13:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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