Menisküs problemi yaşayan Arda'nın tedavisinden beklenen sonuç alınamayınca ameliyat kararı alınmıştı. Tedavi için Madrid'e dönen 18 yaşındaki futbolcunun toparlanması istenilen düzeyde ilerlemeyince 14 Ağustos'ta ameliyat oldu ve iyileşme sürecine geçildi. Arda'nın Eylül sonunda sahalara dönmesi bekleniyordu.
Genç yıldız bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara başladı. O anlar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
🔊 1, 2, 3... 8 y ⚽💥#RMCity pic.twitter.com/LOHNhIzBIc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2023