AZ Alkmaar Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AZ Alkmaar Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'nin 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmaar sahasında Sparta Rotterdam ile kozlarını paylaşacak. Peki; AZ Alkmaar-Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2023- 17:00